Le parole dia Sky Sport:MERCATO - "Bene, eravamo preparati per questi tipo di mercato. Abbiamo fatto un grande lavoro, portando giocatori forti e di talento che arrivano per completare il gruppo. Sono felice".I NUOVI - "Molto bene, sono arrivati con il giusto atteggiamento. Non scopro io il talento che hanno".PRONTI PER GIOCARE? - "Tutti sono pronti per giocare, dimostrano in allenamento di avere voglia di fare. Potrebbero essere nell'undici iniziale o a gara in corso".CONTRO LA ROMA - "Bella partita, contro una squadra forte e determinata e con un grande allenatore. L'affronteremo con grande entusiasmo, abbiamo lavorato bene in settimana e speriamo di mostrarlo sul campo".DE ROSSI - "Buonissimo rapporto. Siamo stati insieme in Nazionale, è stato un grande giocatore e un grande compagno di squadra, ora è un grande allenatore e giusto per al Roma. Non dimenticherò mai quello che ha fatto in quel periodo che non era facile per me. E' facile pensare le cose, ma non è facile andare contro l'opinione di tanti: lui quello l'ha fatto e non lo dimenticherò mai".LA PARTITA - "Ogni partita ha una sua storia. Sappiamo chi avremo di fronte domani, una squadra forte e competitiva e sarà una bella gara".