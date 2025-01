Le parole dia Mediaset dopo- "Non possiamo essere contenti, soprattutto per il primo tempo ma anche per la ripresa, non abbiamo chiuso la partita. Il Milan ha creato poco ma abbiamo subito due goal, in ogni partita dobbiamo fare bene le due fasi ma soprattutto in una gara così, dovevamo chiuderla e non siamo stati capaci".- "Tutte le scelte sono per il bene della squadra, in funzione del risultato poi giudichiamo".- "Una sconfitta importante, era una partita che avevamo grandi possibilità di vincere per arrivare in finale. Dispiace, oggi dal mio punto di vista avevamo una grande opportunità di battere il Milan".- "Oggi per quello che abbiamo fatto dispiace, dobbiamo migliorare. Era una partita controllata, il primo tempo è stato buono e dovevamo chiuderla. Poi c'è stato un episodio che può capitare in qualsiasi partita ma bisogna reagire, oggi non siamo stati bravi a farlo. Volevamo la finale, fino al 70' ce l'avevamo in mano".- "Sono situazioni diverse, in campionato con la Fiorentina è andata un po' come oggi, eravamo superiori. Altre volte abbiamo pareggiato senza creare a sufficienza, altre siamo andati in svantaggio e abbiamo dimostrato il carattere di riprenderla. Oggi no, siamo andati in vantaggio ma con così poco l'avversario è riuscito a recuperare e vincere. Ci sono episodi che succedono ma oggi la reazione non è stata buona".- "Lo valuteremo, ha avuto un fastidio e non ha potuto iniziare la partita. Per noi è importante, nel secondo tempo poteva entrare Kenan, era questa l'idea: gestire i tempi di gioco dei due ragazzi che stanno giocando tanto e completare la gara".