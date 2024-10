Le idee di Thiago Motta per Juventus-Lazio



Le scelte in attacco

Adesso si cambia, soprattutto perché si deve cambiare. Latorna a modificarsi a causa dell'emergenza, a riscrivere una nuova formazione per ottenere un nuovo risultato. In casa, tanto per capirci, non vince in campionato dalla prima con il Como. E non è che cambi poi così tanto quella formazione lì, almeno in avanti, dove si riscoprono un po' di carte finora coperte. Su tutte:, come raccontato qui.Così, davanti a, potremo vedere qualcosa di leggermente diverso rispetto al quartetto-base, formato dopo l'assenza forzata di Bremer. C'èa destra, e non fa più notizia; c'ècon, per i due centrali. E c'è, stavolta sull'out mancino, che di fatto prende il posto di Cambiaso.Alt, chiariamo subito:c'è, ma sarà impegnato sull'out destro, e in trazione offensiva, con compito di limitare - per quanto possibile - le scorribande di, top assistman del campionato con 5 passaggi vincenti.sarà il duo di centrocampo, proprio come al debutto.Davanti, a supporto di quel Dusanche "sta benissimo" (copyright Thiago Motta), ci saranno poicentrale e Kenanche partirà dalla sinistra. O almeno, queste sono le sensazioni della vigilia, che scatenano la forza delle idee. Soprattutto di quelle di. Il mantra è sempre lo stesso: di ogni necessità, una virtù. E si riparte.



Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

