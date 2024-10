Thiago Motta in zona mista post Juventus-Stoccarda

Le parole diin zona mista nel post partita di"Partita complicata dal primo minuto. lo Stoccarda nella prima fase del gioco ha fatto molto bene, noi abbiamo avuto difficoltà, quando hanno il controllo del gioco riescono ad attaccare con tanti uomini, con qualità tecnica, fisica. Abbiamo avuto difficoltà soprattutto nel primo tempo in costruzione bassa, nel secondo un po' meglio ma non sufficiente per mettere in difficoltà loro. Hanno meritato la vittoria, bisogna fargli i complimenti, noi possiamo migliorare in ogni aspetto del gioco.""Non si può soffermare su un aspetto del gioco per poter competere a questo livello devi fare bene tante cose. La prima pressione, ricompattarsi, stare bene in campo. La nostra costruzione bassa, capire se abbiamo superiorità e sfruttarla bene, spesso non abbiamo fatto la scelta giusta, quando eravamo alti abbiamo creato poco, non sufficiente per mettere in difficoltà l'avversario. In ogni aspettiamo possiamo e dobbiamo migliorare.""Non si può rigiocare la partita, è stata così, loro hanno meritato la vittoria e noi andiamo in avanti"."No, non penso, eravamo con un uomo in meno. La fine della partita è stata una conseguenza di tutta la partita, non abbiamo meritato la vittoria e per questo hanno vinto".