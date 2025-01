Thiago Motta in conferenza: 'Responsabilità mia. Mercato? Sappiamo cosa serve'

2024 Getty Images

Le parole diin conferenza:LA PARTITA - Quando si perde siamo i primi a non essere soddisfatti. Ci sono cose che dobbiamo migliorare in fretta perchè domenica c'è un'altra partita. Oggi ci è mancato negli ultimi metri creare qualcosa in più, tutto il resto poco da dire perchè abbiamo trovato una squadra che ha meritato di vincere. Dobbiamo migliorare in fretta, recuperare e affrontare l'Empoli.REAZIONE - Oggi non abbiamo meritato la vittoria, il Benfica ha creato e finalizzato meglio. Tutto il resto ci sono cose che dobbiamo migliorare in fretta. A Napoli ottimo primo tempo, oggi il nostro primo tempo è stato difficile, anche se la palla su Samuel era importante. Nel secondo tempo un po' meglio ma non sufficiente per mettere in difficoltà il Benfica.

ERRORI - Sono situazioni che possiamo gestire meglio. Ma vogliamo vincere, dobbiamo andare in vanti soprattutto quando siamo in svantaggio. Ci dovevamo aprire e andare e non abbiamo fatto come volevamo. Se crei e finalizzi bene non fai ripartire l'avversario. La riaggressione andava fatta meglio, nelle preventive dobbiamo fare meglio. Siamo i primi a non essere contenti, è la seconda sconfitta consecutiva, non siamo soddisfatti. L'unico modo è recuperare e lavorare per la prossima partita.KALULU - Vediamo come sta. Oggi scivolando ha sentito dietro e non se la sentiva di continuare. Speriamo non sia niente di importante e possa rientrare per la prossima. La vedo difficile, valuteremo. Tutto il resto, sembrano scuse. Si fa i complimenti, si sta male e si pensa alla prossima.IN ATTACCO - Dopo una sconfitta puntare su uno o l'latro, io non lo faccio. Responsabilità mia, i ragazzi provano a dare il massimo.MERCATO - Siamo attenti a tutto quello che può migliorare la rosa. Ma non parlo di mercato dopo una sconfitta. Siamo in linea e sappiamo cosa serve.