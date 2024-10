Saràad affiancarenellaalla vigilia del match dicontro lo Stoccarda, in programma alle 13.30 di oggi all'Allianz Stadium. Il portiere è pronto a indossare una maglia da titolare nella sfida di domani sera, dopo la squalifica di Michele Di Gregorio per lo sfortunato episodio nella partita precedente contro il Lipsia. Tanti i temi che saranno affrontati a breve nel corso dell'incontro con giornalisti ed emittenti televisive, in vista di una gara in cui la Juventus punta a confermarsi dopo le vittorie nei primi due turni della competizione europea.