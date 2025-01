Le parole diin conferenza stampa:LA PARTITA - "Visto quello che abbiamo fatto per 70/75 minuti non possiamo essere contenti, perché abbiamo giocato un buon primo tempo. A inizio partita è normale che le due squadre si rispettino, ma abbiamo preso subito il controllo e abbiamo giocato bene. La ripresa è stata dalla nostra parte, potevamo chiudere la partita e non l'abbiamo fatto: dall'altra parte poche cose, ma la nostra reazione all'episodio non è stata ideale per poter vincere e andare in finale".CAMBI - "Li rifarei, prendi le decisioni in funzione di come vedi la squadra: a volte va bene e vinci, a volte perdi e sta a voi dare giudizi".CONCEICAO - "Ha avuto un piccolo fastidio alla gamba destra".SERVE UN ATTACCANTE? - "Oggi non parlo di mercato, ma di quello che vogliamo fare. Io voglio migliorare la squadra che ho oggi e migliorare anche me stesso: tutti i giorni uno deve farlo e serve a tutti, solo così possiamo arrivare dove vogliamo arrivare. Oggi c'è solo questo modo, ogni giorno dobbiamo volere qualcosa in più e voler competere meglio. Dipende da noi, poi il mercato adesso si apre: sicuramente staremo attenti alle cose su cui si può migliorare, però io mi concentro su quello che ho oggi, è lì che metto tutta la mia attenzione. Sono convinto che possiamo migliorare per poter competere con un avversario 90 minuti come oggi, non solo 75. La reazione non deve essere quella".CONTINUITA' - "Beh, è la prima volta che ci facciamo rimontare. Però anche contro la Fiorentina avremmo potuto vincere alla fine e non l'abbiamo fatto. Oggi non siamo stati capaci di reagire nel modo giusto per poter competere fino alla fine. Con pochissime cose il Milan è stato capace di fare due gol".IN COSA DEVE MIGLIORARE LEI - "In tutti gli aspetti, tutti i giorni. Solo così possiamo arrivare dove vogliamo arrivare".QUALCOSA DI POSITIVO - "Dopo una sconfitta è difficile, ma sicuramente ci sono delle cose. Analizzeremo la partita, come sempre. Il primo tempo è stato giocato bene, la ripresa è iniziata bene: chiudere la partita col secondo gol sarebbe stato importantissimo. Sono cose positive che vedo oggi che dobbiamo continuare a fare e altre da migliorare già dalla prossima partita. Abbiamo il derby, il Torino ci sta aspettando con grande voglia di competere e noi dobbiamo essere pronti a competere al massimo con una grande squadra".