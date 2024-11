Lille-Juventus, conferenza stampa Thiago Motta

Le parole diin conferenza stampa dopo l'1-1 della: "Il nostro piano di gioco ha funzionato bene. E’ un peccato,. Ma dobbiamo congratularci con il Lille. Hanno iniziato la partita con l’idea molto chiara di giocare sui nostri errori e in contropiede. Abbiamo continuato a giocare nonostante questo momento complicato. Quando l’avversario prende il vantaggio in casa, le cose possono complicarsi. Ma noi abbiamo continuato a mettere a punto il nostro gioco e nel secondo tempo abbiamo giocato ancora meglio, colpendo ancora più in alto con i nostri giocatori e aumentando il numero degli uno contro uno".L'IMPORTANZA DEI DETTAGLI - "Per questo siamo stati più pericolosi nel secondo tempo. Il Lille si è difeso molto bene. Abbiamo fatto due gol sui quali c’era fuorigioco perché questa squadra è molto ben organizzata e sta attenta a questi piccoli dettagli. Avremmo potuto aumentare il nostro punteggio se avessimo prestato attenzione a questo. Siamo stati puniti per il nostro primo errore. Abbiamo tirato in porta solo tre volte, ma spesso nella ripresa siamo arrivati ​​nella loro area senza farli andare in contropiede".