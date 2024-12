ha commentato il pareggio dellacontro laanche ai microfoni di Mediaset.– "Non mi ha soddisfatto tutto, ma abbiamo fatto bene molte cose. Abbiamo fatto il goal meritatamente, poi abbiamo abbassato un po’ la tensione e abbiamo preso goal. Poi di nuovo una buona reazione con il secondo goal, lì potevamo chiudere la partita ma non l’abbiamo fatto. Non siamo stati capaci un’altra volta di chiudere la partita e non lasciare in vita l’avversario. Sfortuna? Non ci credo, lo ribadisco. Credo nel merito e nel lavoro, se non abbiamo vinto è merito della Fiorentina ma ci abbiamo messo del nostro".– "Dice che tante cose dobbiamo migliorare. Abbiamo fatto tante cose bene ma non siamo stati capaci di chiuderla e su questo dobbiamo migliorare".– "C’è in palio un trofeo ma prima affronteremo una grande squadra come il Milan".- "Se lo merita per quello che sta facendo, per il suo impegno e la sua voglia di fare. Vogliamo ragazzi così, come Manuel che ha fatto una partita stratosferica sotto tutti gli aspetti".