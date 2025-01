Torino-Juventus: perché è stato espulso Thiago Motta

Un derby pieno di tensioni quello trainiziato dopo pochi secondi con un accenno di rissa a far capire subito quali sarebbero stati gli animi della partita. Ad inizio secondo tempo espulsi i due allenatori, siaTutto nasce da un intervento di Savona su Karamoh, che in scivolata ferma l'avversario volato verso la porta. L'arbitro giustamente non fischia visto che l'intervento del difensore bianconero è sul pallone e regolare. Episodio che però scatena le polemiche dei granata, in primis della panchina del Torino. Una reazione che evidentemente non è piaciuta a Thiago Motta. "Ha perso le staffe Motta con Vanoli, da qui il parapiglia con ciascuna panchina a difendere il proprio allenatore", questa la ricostruzione di DAZN sull'accaduto.