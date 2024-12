Thiago Motta espulso in Juventus-Bologna

A inizio secondo tempo diè stato espulso per proteste. L'arbitro Marchetti ha estratto il cartellino rosso diretto per il tecnico bianconero.Ma perché Thiago Motta ha protestato così tanto? L'allenatore non ha gradito un fallo fischiato dall'arbitro per un contatto a metà campo di Rouhi. Motta ha urlato contro Marchetti per protestare contro la decisione arbitrale. Non era la prima volta che l'allenatore della Juventus reagiva male ai fischi di Marchetti.