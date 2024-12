Le parole diin conferenza stampa su"Per noi è fondamentale per tutto, sa fare tutto nel modo che lo fa, a me piace vedere tante cose, a me piace vedere il linguaggio del corpo, se fate attenzione è fantastico, è un numero 10. Se vedete il suo approccio mentale nella difficoltà è un numero 10. Le reazioni che ha nella difficoltà, pure lì lo fa in modo fantastico. Senza lamentarsi, andando avanti, fa quel che deve fare. Non scopro il grande giocatore, l'avete visto. Per questo dico che è difficile toglierlo dal campo è per tanti motivi che rimane in campo e aiuta tantissimo la nostra squadra".