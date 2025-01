Getty Images



Thiago Motta su Kolo Muani

Un goal all'esordio in maglia bianconera per Randal Kolo Muani arrivato poco più di una settimana fa dal Paris Saint Germain, il tecnico della Juventus Thiago Motta intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Napoli ha parlato del giocatore e della prova nella prima gara. Le sue parole:"L’ho visto molto bene, propositivo. Con la società eravamo tutti d’accordo che fosse un giocatore in grado di aiutarci. In futuro spero che continui così".