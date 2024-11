In conferenza stampa,risponde diplomaticamente alla domanda su Manuel Locatelli, escluso dalla convocazione in Nazionale da parte di. "Il commissario tecnico conosce bene Manu. Io non entro nel merito di questo," afferma Motta, spostando l'attenzione sulle prestazioni del centrocampista in bianconero. "Io posso solo parlare di Manu della Juventus e sono molto contento del momento che sta attraversando."Motta riconosce i meriti di Locatelli, sottolineando come il suo impegno costante e la determinazione, anche nelle difficoltà, siano stati ripagati: "Tutto merito suo, per quanto fatto fino ad oggi, costante nell’impegnarsi anche nei momenti di difficoltà. È la ricompensa per quanto fino ad oggi." Con queste parole, Motta ribadisce la fiducia nel giocatore, valorizzandone il percorso e la crescita all'interno della Juventus.