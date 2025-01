La conferenza stampa didopo"Sono soddisfatto della prestazione della squadra, ancora una volta. Non possiamo essere contenti del risultato. Entriamo in campo per vincere: ci prepariamo da sempre per arrivare al risultato che stiamo sempre cercando. Abbiamo affrontato un'avversaria che sta bene, lo dice la classifica, abbiamo fatto un'ottima prestazione creando diverse situazioni: la prova un'altra volta mi è piaciuta. E' un momento non facile per questi ragazzi, non siamo contenti della nostra classifica, non siamo soddisfatti quando non vinciamo, ma io devo riconoscere lo sforzo fatto dalla squadra. Dobbiamo continuare perché ora abbiamo una partita importante contro una grande squadra, in casa. Dobbiamo recuperare e andare a competere al massimo delle nostre possibilità".ATTACCO MOBILE - "Ho cercato di togliere riferimenti all'Atalanta che quando ti prende a uomo spalle alla porta diventa difficile da superare. Abbiamo giocatori che sanno muoversi lungo il campo e aiutare anche la squadra. Nico, Koop, Weston e Kenan hanno le caratteristiche per farlo".MCKENNIE - "Weston ha fatto una grande prestazione, come tutti i suoi compagni. Anche quelli che sono entrati sono giocatori che hanno capito che conta la qualità dei minuti giocati e non quanto si gioca".NICO - "Ha tanta esperienza che torna utile in una squadra così giovane. Ha giocato partite importanti con la Fiorentina e l'Argentina. Ha un grande impatto anche con i compagni fuori dal campo. Ha un atteggiamento positivo. E' un ragazzo che comunica molto bene, difficilmente lo vedrai lamentarsi per una giocata del compagno, ma al contrario lo incoraggia. Siamo molto contenti di lui. Non ha partecipato tantissimo ma sappiamo che potrà darci tanto nel presente e nel futuro".ATALANTA - "Ha un grande allenatore che è qui da nove anni: giocano a memoria, hanno giocatori forti, mettono intensità e lotteranno fino alla fine per il campionato. Conosco l'allenatore, sanno fare tutto. E' una squadra completa".ASPETTO POSITIVO - "Vorrei rivedere i miei ragazzi che stanno tutti bene per affrontare il Milan, questa sarebbe una grande cosa. Io conosco lo sforzo di questi ragazzi, conosco la voglia che hanno di lottare, combattere e giocare bene. Abbiamo sofferto contro lo Stoccarda, ma dal mio punto di vista nelle altre siamo sempre stati superiori agli avversari, ma non siamo contenti: anche oggi lo siamo stati, ma abbiamo pareggiato quindi non possiamo essere contenti. I ragazzi vogliono di più. Vedo un impegno massimo da parte di tutti. Ora abbiamo 2-3 giorni per preparare una partita contro una squadra che è abituata a sfide di alto livello"KOOPMEINERS - "L'ho visto molto bene. In più non riesco a capire i fischi, le critiche ad un giocatore così. Ha passato tre anni eccezionali a Bergamo, è andato via come una persona seria, lasciando non poco ad una squadra. Ha fatto una scelta per la sua carriera, una scelta che va sempre sportivamente rispettata. Invece che vedere le cose positive: abbiamo