A poco meno di mezz'ora dal calcio d'inizio di Empoli-Juventus,ha parlato ai microfoni di DAZN:"Oggi bisogna fare pochi errori perchè abbiamo visto che loro sono una squadra che fa la transizione velocemente e può creare delle difficoltà- Noi dobbiamo mantenere equilibrio per poter poi avere la possibilità di creare più occasioni"."Mattia merita di giocare per il lavoro che sta facendo. Queste due settimane i nostri tre portieri hanno fatto bene e oggi tocca a Mattia, che merita di giocare"."Voglio vedere cosa può dare alla squadra in questo momento con i giocatori che giocheranno con lui. Nico ci dà tanto, viene dalla Nazionale dove ha giocato 50 minuti in entrambe le partite, ha fatto goal, è bravo nell'uno contro uno e quando va in area sa concludere le azioni. Sono sicuro che farà bene".





