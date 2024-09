Thiago Motta ha parlato al termine della sfida di Marassi che ha visto la Juventus vincere con un netto 3-0 sul campo del Genoa. Di seguito, le dichiarazioni del tecnico bianconero:COSA E' CAMBIATO ALL'INTERVALLO - "Al di là del cambio tattico poche cose. E' un momento loro nel quale si parlano e trasmettono l'uno con l'altro che cosa si può fare meglio. Hanno fatto una buona prestazione tutti, sia i titolari che i subentrati. Anche i ragazzi in panchina partecipano e sono coinvolti: siamo un gruppo forte"."E' un dato importante. Dimostra che la Juventus è una squadra solida a partire dagli attaccanti che aiutano, fino ai difensori che sono forti. Oggi non abbiamo preso goal perché abbiamo difeso bene e insieme, aiutandoci e unendoci ancora di più. Sono contento perché questo dato è importantissimo per una squadra che vuole ambire a cose importanti"."E' un leader positivo anche nell difficoltà, nella comunicazione e nel linguaggio del corpo: aiuta sempre la squadra. Deve migliorare e rimanere più in sintonia con i compagni nel corso della partita, ma lui ce l'ha: è un ragazzo che vuole competere e dare il massimo in ogni partita. Anche quando l'ho sostituito l'avevo visto bene, anche se lo vedo meglio quando fa goal. Lui è un giocatore molto importante per noi e lui questo lo sa bene. Deve continuare così".





