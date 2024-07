Oggi è un giorno speciale per tutti i tifosi e appassionati bianconeri: è il "".L'atteso evento vedrà l'allenatore Thiago Motta presentarsi ufficialmente alla stampa alle ore 14, dopo aver condotto l'allenamento mattutino con la squadra.Giunto domenica 7,, mostrando subito il suo impegno e la sua visione per il futuro della squadra. L'attesa e l'entusiasmo sono palpabili tra i tifosi, curiosi di vedere come l'ex calciatore e ora tecnico plasmerà la squadra con la sua esperienza e strategia innovativa.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui