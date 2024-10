Juventus, quando parla Thiago Motta verso il Cagliari?

La Juventus scenderà in campo domenica alle 12.30 all'Allianz Stadium per la sfida di campionato contro il Cagliari. Prima però come di consueto l'allenatore della Juventus, l'italo brasiliano Thiago Motta presenterà la sfida in conferenza stampa nella sala conferenze dell'Allianz Stadium.La conferenza stampa del tecnico bianconero è in programma per domani sabato 5 ottobre alle ore 13 presso lo Stadium. Come sempre potete seguirla su IlBianconero in diretta testuale per capire cosa dirà il tecnico verso la sfida ai sardi.