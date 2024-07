Quando ci sarà la conferenza stampa di presentazione di Thiago Motta?

Orario e dove seguirla

La Juventus ha iniziato da ormai quasi una settimana la stagione ma ancora il nuovo allenatore, Thiago Motta, non ha parlato nella consueta conferenza stampa di presentazione. E' stata fissata la data in cui Thiago si presenterà in conferenza stampa.La Juventus ha fissato per giovedì 18 luglio la conferenza stampa di presentazione di Thiago Motta come nuovo allenatore bianconero. Il tecnico si presenterà e risponderà alle domande dei giornalisti.Stabilito anche l'orario in cui parlerà Thiago Motta giovedì 18 luglio. La conferenza stampa infatti è stata fissata nel primo pomeriggio, alle ore 14 e si terrà nella sala conference dell'Allianz Stadium. Potrete seguire la diretta testuale della conferenza su IlBianconero.com.