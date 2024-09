Al termine diè intervenuto in conferenza stampa per analizzare il match pareggiato per 0-0 dalla sua squadra."Nel primo tempo avevamo più energia, ieri avevo detto che l'Empoli sta bene e sa difendersi molto bene. Alcune volte ci invitavano ad andare in attacco per poi contrattaccare. Abbiamo permesso qualcosa di evitabile, abbiamo creato poco ma anche non preso gol. Il risultato non è quello che volevamo"."Sono grandi giocatori e già in allenamento con poco tempo riescono a capire cosa voglio e come si devono comportare. I quattro che sono entrati sono entrati per dare freschezza, non abbiamo cambiato niente sulla parte tattica ma abbiamo preferito dare continuità. Sicuramente questi giocatori insieme dentro il campo cresceranno soprattutto di squadra"."Non c'è dubbio sulla integrità fisica del ragazzo, si allena sempre e sta molto bene. Ha fatto una buona partita pur essendo nel gruppo da poco tempo. Ha già fatto questo ruolo e capisce bene subito"."Siamo arrivati poco a fare il cross che vogliamo fare, un conto è farlo da dietro e un conto arrivare in una zona pericolosa per farlo. Non è facile con una squadra che si difende come l'Empoli, abbiamo avuto difficoltà. Non solo Dusan deve riempire l'area di rigore, ci siamo arrivati solo su inserimenti interni o sulla profondità. Sicuramente sui lati dobbiamo migliorare e arrivare ad alimentare il nostro attaccante e chi arriva da dietro""Ogni partita è diversa, le prime due che abbiamo affrontato lo sono state. Oggi è stata una partita diversa e martedì lo sarà, contro una squadra che gioca bene a calcio e attacca. Noi dobbiamo essere bravi a controllare il gioco, senza permettergli di sentirsi comoda perché quando ha la palla attacca sempre con tanti giocatori".