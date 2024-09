Thiago Motta come Allegri: il dato

, è presto per farlo. La nuova Juventus diè un cantiere aperto, un cartello "lavori in corso" affisso fuori dalla porta per intenderci meglio. La Juventus diera chiaramente una squadra già rodata ed affinata. Guardando prettamente i numeri però c'è un dato che dopo le prime tre giornate accomuna i due tecnici.Sono infatti sette i punti raccolti da entrambi gli allenatori nelle prime tre giornate di campionato. La Juventus della stagione 2023/2024 con il tecnico toscano infatti ne aveva raccolti esattamente lo stesso numero. La differenza però sta nel fatto che ora con sette punti la Juventus di Thiago Motta occupa la vetta della classifica, nella passata stagione invece la vetta era contesa tra Inter e Milan che dopo le prime tre gare erano a punteggio pieno, quota nove.





