Thiago Motta cambia idea su Fagioli? Le novità sul futuro del giocatore

Cambia il futuro di Fagioli: può restare alla Juventus

Quando si avvicina la fine del mercato di gennaio, la situazione drimane incerta. Il centrocampista italiano sembrava destinato a lasciare lain questa sessione ma al momento non sono arrivate offerte, nonostante i bianconeri avessero anche abbassato le richieste attorno ai 15-18 milioni di euro.Fagioli non ha più trovato spazio dopo la prima parte della stagione anche seha voluto mandare un messaggio al giocatore dopoaffermando come ci possa essere una nuova chance anche per lui se dimostrerà in allenamento di meritarsela. Insomma, Thiago apre le porte a Fagioli, anche se un'eventuale offerta sarebbe presa in considerazione.