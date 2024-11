Thiago Motta contro Emery: esame per l'allenatore della Juventus

C'è stato anche per un siparietto in conferenza stampa da parte di Thiago Motta rivolto a Unai Emery , un allenatore che conosce bene avendolo avuto quando giocava nel Psg. Per il tecnico dell, la sfida contro lsarà un bel banco di prova non solo per la squadra ma anche per lui stesso, trovandosi di fronte ad un allenatore che sa come affrontare determinate gare in Europa e che negli anni ha fatto più di qualche "sgambetto" a grandi squadre, tra cui l'ultimo al Bayern Monaco in questa stagioneGuardando l'esperienza, soprattutto in campo europeo, non ci sarebbe partita. Emery prima dell'Aston Villa si è guadagnato la nomea di "allenatore da Coppa", per i grandi e numerosi risultati ottenuti dalle sue squadre. In particolare in(tre con il Siviglia, una con il Villlarreal), oltre a svariate coppe nazionali con il Psg. Dall'altra parte, Thiago Motta non aveva mai affrontato da tecnico una sfida non europea prima di approdare alla Juventus. Ecco perché sarà un grande test per l'ex Bologna.A questo, si aggiunge il passato insieme, che rende la sfida ancora più interessante.I due si sono trovati per due stagioni, dal 2016 al 2018, al Psg. Oltre 40 presenze per l'ex centrocampista nella prima stagione con l'allenatore spagnolo, meno spazio invece nella sua ultima da calciatore.Oltre ai trionfi in Europa League, Emery vanta anche il grande cammino in Champions con il Villarreal nella stagione 2020/2021, quando arrivò fino in semifinale,Era la prima stagione della seconda esperienza di Massimiliano Allegri a Torino e dopo 1-1 dell'andata, i bianconeri crollarono in casa perdendo 3-0.