Thiago Motta a Striscia la Notizia: 'Mangio la Colomba? Chi lo sa...'

AFP via Getty Images



Thiago Motta a Striscia la Notizia

Nel corso della serata, su Canale 5, il programma Striscia la Notizia vedrà Valerio Staffelli consegnare il celebre Tapiro d’Oro aIl tecnico italo-brasiliano sta attraversando un momento complicato sia in Serie A: la sua squadra è lontana dalla vetta occupata dal Napoli di Antonio Conte, sia in Champions League, con i bianconeri costretti a giocarsi l’accesso agli ottavi nei playoff contro il PSV Eindhoven.Intercettato dalle telecamere di Mediaset, Motta ha commentato così il periodo difficile che sta affrontando la Vecchia Signora: “È un momento così e stiamo cercando di superarlo”.

Sulla sua posizione alla guida della Juventus e sul futuro, l’allenatore ha risposto con cautela alla domanda sul proverbiale “mangiare la colomba” a Pasqua, simbolo della permanenza sulla panchina: “Chi lo sa… In questo lavoro pensiamo sempre alla prossima partita, non possiamo pensare ad altro”.Infine, Staffelli gli ha chiesto chiarimenti sul presunto battibecco con Antonio Conte durante Napoli-Juventus. Motta ha negato qualsiasi attrito, spiegando: “Ho applaudito l’arbitro perché ha fatto un’ottima partita, quello che ha fatto Conte non l’ho visto”.