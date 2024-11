Le parole dia Sky:- Sono soddisfatto perché fanno le cose insieme. Vogliamo vincere tutte le partite, ma non sempre è possibile. Dobbiamo dare il valore giusto a quello che stanno facendo in un momento così. Ed è per questo che li ringrazio questi ragazzi, ringrazio tantissimo tutto il lavoro e l’impegno che stanno mettendo in questo periodo qua. Si meritano tutto quello che stanno avendo. Oggi abbiamo fatto un’altra partita molto solida. Abbiamo avuto la migliore occasione per andare in vantaggio, non è stato possibile. Non ci lamentiamo. Andiamo avanti e adesso penseremo al campionato, anche in Champions abbiamo altre 3 partite e il nostro obiettivo è sicuramente la qualificazione. Continuiamo a lavorare e a combattere per farlo e in campionato abbiamo domenica già una partita importante come quella contro il Lecce.