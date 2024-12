Le dichiarazioni di Thiago Motta a Sky a pochi minuti dal calcio d'inizio di Juventus-Fiorentina.PARTITA - "Abbiamo una bella opportunità davanti ai nostri tifosi di fronte ad una grande squadra che anche se ha perso le ultime partite, gioca bene e ha fatto risultati importanti. Oggi ci confrontiamo con una squadra forte".MBANGULA TITOLARE - "Mbangula titolare, Cambiaso e Yildiz fuori? Sono scelte tecniche relative a ciò che vedo nelle partite e negli allenmenti. Questa è la squadra migliore che può iniziare oggi, con altri giocatori dalla panchina che potranno dare un a mano".MCKENNIE TERZINO - "Wes terzino cambia le strategie? In questi anni ha dimostrato di saper fare tutto. Oggi inizierà da terzino ma con tanta libertà per fare diverse posizioni nel campo. Cambiaso andrà in panchina oggi e vedremo se nel secondo tempo potrà dare una mano".