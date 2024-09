Juventus-Roma, parla Thiago Motta

Il tecnico della JuventusMotta ha parlato a Sky dopo il pareggio contro la Roma. Le parole:"Partita equilibrata dove nel primo tempo loro sono stati meglio in campo. Ci hanno fatto abbassare tanto dalla loro parte destra creando superiorità e nel secondo tempo abbiamo avuto più noi la palla e li abbiamo messi nella loro metà campo. Risultato giusto"."Oggi mi è piaciuta tutta la squadra, chi è entrato e chi ha iniziato. Sicuramente sulla precisione possiamo migliorare, abbiamo la qualità per farlo, non solo Dusan ma tutti. Questo ci permetterà di crescere, la Roma è una squadra forte con un grande allenatore e dei grandi giocatori. Risultato giusto, ripeto"."Merito della Roma, una grande squadra. Nel primo tempo ci siamo abbassati troppo e nel recupero era difficile uscire bene. giocare nella loro metà campo. Tante cose che possiamo migliorare per alzare il livello e affrontare partite come stasera contro squadre di grande livello come è anche la nostra"."Abbiamo tanti giocatori di qualità anche quelli che hanno iniziato la partita ma oggi abbiamo fatto a tratti. La Roma ha grandi meriti. Nel secondo tempo qualche calo fisico, chi è entrato è di livello e ha o mantenuto o alzato il livello. Abbiamo tanti giocatori forti e vediamo partita dopo partita chi può entrare e chi può giocare"."Giocare contro l'Empoli al massimo, poi ci sarà PSV e anche lì al massimo, andiamo cosi. Gli obiettivi vedremo quando arriveremo nei mesi importanti dove saremo, oggi è presto parlare di obiettivi lontani. Qualcuno arriverà mercoledì o giovedì per preparare Empoli sabato pomeriggio. Siamo formati, competitivi e solidi".





