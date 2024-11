Le parole di Thiago Motta a Sky:INFORTUNI - "Una situazione così si affronta in un unico modo: dando tutti noi un qualcosa in più per il bene della squadra, per affrontare domani una grande squadra e fare una bella prestazione".PIANO GARA - Giocheremo la partita come si deve fare. Vedremo anche la nostra avversaria come si comporterà in campo. Noi dovremo essere squadra dal primo all’ultimo minuto: difendere bene e attaccare bene, insieme. Dobbiamo farlo con rispetto per la nostra avversaria, che è una grande squadra con un grande allenatore. Dobbiamo dare il massimo.ASTON VILLA - Non penso che siano sotto pressione e arrabbiati. In Champions League hanno 9 punti, due in più dei nostri. Hanno vinto contro il Bayern Monaco. Domani andremo al nostro massimo per poter competere.WEAH - Può giocare Weah, può giocare un altro calciatore. L’importante è essere squadra e affrontare le situazioni insieme, gestire i tempi e i momenti di gioco.