Oltre che in conferenza stampa ha parlato in vista dianche ai microfoni di Sky.– "Ha perso contro una squadra importante, giocando un calcio molto aperto anche a Madrid. In campionato stanno bene, è da un po' che questa squadra dimostra un alto livello. Mi aspetto una partita aperta. Troveremo una squadra che vuole attaccare e che vuole fare pressing alto. Affronteremo una squadra molto diversa rispetto a quelle che noi abbiamo affrontato fino ad adesso. Dovremo essere pronti a fare una grande prestazione".– "La differenza potremmo vederla domani, siamo due squadre giovani con tanto entusiasmo. Dovremo essere al loro stesso livello. Dobbiamo stare attenti ai contropiedi".– "I giovani stanno crescendo. La stagione si affronta con una squadra compatta in cui tutti devono contribuire. Mi fido di quello che vedo sul campo durante la settimana e le partite. Tutti partecipano sia giocando 95 minuti che 15 o 5".– "Nell’ultima partita è entrato e ha aiutato tanto, non solo con i goal ma in tanto altro".