Lipsia-Juventus, Thiago Motta a Sky: le parole

ha parlato ai microfoni di Sky "Questa mentalità fa parte di una grande squadra, deve essere alla base di un gruppo, quello che i ragazzi hanno mostrato in campo, un grande orgoglio per tutti noi, per lo staff, per i tifosi, trasmettere emozioni, voglia, impegno, coraggio, sono contento per i giocatori perché hanno fatto un'ottima prestazione con delle situazioni difficili"."Si una gomitata da Federico Gatti (ride ndr)"."E' la partita di oggi, la strategia che abbiamo messo oggi, contro una squadra forte, che ha entusiasmo, per competere con loro sapevamo che la prima pressione era importante anche se a volte sono scappati. Delle volte ci siamo ricompattatati, e avendo la palla giocare a calcio, in partite come stasera devi giocare bene per mettere difficoltà all'avversario. La cosa più bella è affrontare le cose come abbiamo fatto"."Per il momento non lo sappiamo ancora, bisogna valutare bene e vedere i risultati di domani, adesso è troppo presto"."Meglio che non ve lo dico, i miei ragazzi hanno dato tutto nel campo, chiedevo la concentrazione alla terza squadra, oggi delle situazioni davanti alla panchina, soprattutto una giocata con Koopmeiners, lì devi lasciare giocare, poi vedere il Var, in quella situazione lì non ce n'era neanche bisogno. Chiedevo più concentrazione alla terza squadra, e li chiedevo quello"."Oggi abbiamo dimostrato di essere superiori, nel secondo tempo più convinzione e abbiamo meritato la vittoria"."Oggi ci sono stati episodi veramente molto negativi ma l'importante è come affrontarli, guardare in avanti, testa alta, grande atteggiamento, sono le basi per una squadra di questo livello.