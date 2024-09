Le parole dia Mediaset:LA PARTITA - Ci sono partite che sono già nel passato. Oggi abbiamo fatto meglio nella ripresa, avevamo contro una squadra che si difende così basso. Abbiamo fatto meglio nel secondo tempo arrivando da dietro, arrivando in movimento e sono contento. Bella vittoria, risultato interessante, anche questa ora rimane nel passato.IL GOAL - Cambia tutto. Per noi è stato importante farlo subito, ti dà sicurezza, ti dà consapevolezza della tua forza e poi l’avversario deve cambiare anche il suo modo di giocare. Noi quando troviamo una squadra che si apre siamo in grado di giocare bene.VLAHOVIC - Sono contento per lui perchè so quanto è importante per un attaccante fare gol. Sono contento che ha fatto gol, ma ha fatto anche il resto che deve fare un giocatore di calcio. Ha fatto molto bene entrambe le fasi, ha partecipato tantissimo. Sono contento per lui e per la squadra, ha aiutato tantissimo.CHI E' ENTRATO - Tutti sono entrati bene. Cambiaso è entrato bene ma può fare meglio. Sono contento, è una bella vittoria. Basta però, ora pensiamo alla Champions.