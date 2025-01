Le parole dia Dazn:DELUSO O SODDISFATTO - Non siamo contenti per il pareggio. Totale soddisfazione sulla prestazione dei ragazzi hanno fatto una grandissima partita. L'importante è lo sforzo che fanno, abbiamo avuto tante occasioni, abbiamo preso un gol dove non è facile difendere in trasferta contro l'Atalanta. Potevamo vincere, non siamo contenti, però oggi vedo un grande sforzo e una grande prestazione. Hanno la mia riconoscenza.IN ATTACCO - Sì era lo spazio. Dovevamo giocare veloce e creare spazio. Pensavamo fosse diversa la difesa dell'Atalanta, ma sappiamo che vanno in avanti. Questi spazi creati vanno attaccati da altri e approfittare di queste situazioni.PARTITE DIFFICILI - Non esistono partite facili. Contro Stoccarda in casa abbiamo sofferto perchè non abbiamo fatto cosa volevamo. Col Bologna penso siamo stati superiori. Siamo sempre stati superiori all'avversario ed è mancato qualcosa, per questo non siamo soddisfatti. Anche oggi sono molto soddisfatto dell'impegno, stanno dando tantissimo, tutto in questo momento dove stiamo superando dei momenti non facili.MERCATO - Oggi non parlo di mercato, preferisco ringraziare questi giocatori bravi in campo. Non siamo contenti del pareggio ma riconosco la prestazione.