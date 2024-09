Le parole diai microfoni di Dazn dopo il pareggio contro la Roma con il punteggio di 0-0: "Cose positive che non abbiamo ancora preso goal. In certi momenti oggi siamo stati molto frenetici e perdere dei palloni con una squadra che ha grande qualità diventa più difficile. A tratti abbiamo fatto bene noi, a tratti loro, partita equilibrata dove il risultato è stato giusto"."Avere la tranquillità per capire il momento di cambiare ritmo, lì con i giocatori di grandissima qualità che abbiamo possiamo migliorare. Chiaro che non è facile entrare perché gli spazi sono minori. Oggi c'è mancato quella cosa lì ma non mi preoccupa per niente perché tutto sommato abbiamo fatto una partita equilibrata, non abbiamo preso goal. Sull'aspetto offensivo sicuramente possiamo fare meglio"."Lo vedo molto bene, è il primo difensore che abbiamo, grande energia, grande spirito, delle volte fa goal, delle volte non farà goal ma io non guardo solo il goal, guardo tante altre cose che lui è capace di fare bene. Sono molto contento per quello che sta dimostrando, è un leader positivo, deve continuare così e la squadra sicuramente lo aiuterà negli ultimi metri. ""Nico lo vedo anche all'esterno, ha giocato tantissimo lì, abbiamo la fortuna di avere giocatori che possono fare tanti ruoli. Kenan oggi ha iniziato all'interno del campo e poi all'esterno.""Entrato molto bene, ha fatto pochi allenamenti ma l'ho visto molto bene, è un giocatore che ha l'uno contro uno, molto veloce, gli piace il dribbling, andare a puntare l'avversario. Nella fase difensiva molto attento, è un ragazzo che aiuterà tantissimo in questa stagione."