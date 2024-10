Juventus-Parma, Thiago Motta a DAZN

ha parlato a Dazn dopo il pareggio della Juventus contro ilper 2-2: "Passi indietro a livello difensivo? Difensivo vuol dire tante cose, quando noi stiamo attaccando, oggi abbiamo concesso troppe ripartenze all'avversario, nella rimessa da fondo stavamo cercando di orientare i difensori fuori con palla venendo a giocare nella nostra zona del campo per provocare l'errore dell'avversario, quando abbiamo preso goal non l'abbiamo fatto. Tante cose, sicuramente la più importante è quando abbiamo la palla negli ultimi metri, la gestione tecnica, concludere bene le azioni e mantenere equilibrio di squadra per evitare ripartenze""Ci sono delle volte che sbagliando tecnicamente o il tempo di gioco. Tanti momenti abbiamo fatto bene e tanti altri no per questo abbiamo concesso tantissimo, bisogna avere più pazienza, non farli ripartire, insistere sulle seconde giocate. Sono tanti momenti nella metà campo avversaria dove possiamo costruire occasioni da goal, dei momenti abbiamo fatto bene ma non sufficente. Abbiamo creato tanto ma anche loro, giocare andata e ritorno non è quello che cerchiamo"."Loro hanno fatto poca pressione alta, si sono messi in un blocco medio. Giocando con quel modulo è importante trovare superiorità dentro, con Manuel, le mezzale e anche Dusan. Un'organizzazione dove facciamo abbassare l'avversario, portiamo gli uomini dove vogliamo. Spesso abbiamo fatto bene fino agli ultimi metri ma lì bisogna migliorare. Come a San Siro, trovare l'errore dell'avversario e ripartire è dove abbiamo creato più pericolo.iocare con qualità, concludere bene per fare goal e non far ripartire l'avversario."