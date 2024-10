Theo Hernandez Juve, la situazione

Tra le tante voci di mercato che stanno emergendo in questi giorni, con i club già al lavoro in vista della sessione di gennaio, si parla di un possibile interesse dellaper. Il terzino sinistro del Milan è considerato uno dei migliori nel suo ruolo a livello mondiale, e il suo profilo potrebbe rappresentare un obiettivo ambizioso per i bianconeri. La Juventus, che sta valutando diverse opzioni per rinforzare la fascia sinistra, starebbe monitorando la situazione di Hernandez.Al momento, però, il nome di Theo Hernandez è nulla più di una suggestione, una voce che aleggia nei corridoi ma non trova concretezza. L'agente del calciatore ha ribadito la volontà del suo assistito di restare in rossonero. In più, dopo l'operazione Kalulu, sembra difficile che il Milan possa lasciar partire un suo pezzo pregiato in direzione Torino.