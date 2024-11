Theo Hernandez si ferma: le ultime

Theo Hernandez a rischio per Milan-Juventus?

Allarme in casa Francia alla vigilia della sfida di San Siro contro l'Italia, valevole per la sesta giornata di Nations League. All'allenamento della vigilia della Nazionale transalpina non ha infatti preso parte. Il terzino del Milan non è sceso in campo con i compagni, ma si è limitato ad un lavoro personalizzato in palestra.Theo Hernandez non ha svolto l’allenamento della vigilia della Francia a causa di un colpo al ginocchio: il laterale sinistro del Milan ha lavorato in palestra. La sua presenza dal primo minuto per Italia-Francia è a questo punto in fortissimo dubbio.Trattandosi di una contusione al ginocchio, le condizioni di Theo Hernandez non preoccupano il Milan in vista del big match di sabato 23 novembre contro la Juventus. A una settimana dalla sfida di San Siro, il terzino francese non dovrebbe essere a rischio per la grande classica del calcio italiano.





