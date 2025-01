Inchiesta Curva Inter, Beretta su Marotta: "Sapeva che avevo il daspo"

Nuove rivelazioni pesanti nell'inchiesta sulla Curva dell'che provengono direttamente da Andrea, arrestato per aver ucciso a settembre Antonio Bellocco. Beretta è stato di nuovo interrogato dal pm di Milano Paolo Storari il 20 dicembre scorso. Tra le anticipazioni riportate dal Tg3, il capo ultrà è tornato a parlare del presidente dell'Inter, Beppe Marotta.e la sorveglianza speciale. "Una volta Marotta mi disse: ‘Andrea (Beretta, ndr), mi raccomando non fate casino", avrebbe raccontato l'ex capo ultras. Già in precedenza, Beretta aveva parlato del presidente dell'Inter, dicendo che lo avrebbe “salvato” da una possibile denuncia. La ricostruzione fatta da Beretta era stata poi smentita dall’Inter e da Marotta.