Nienteper. Il centrocampista, fresco di approdo alla, non è stato convocato dal CT dell'Ronald Koeman per le imminenti partite della UEFA Nations League contro Bosnia-Erzegovina (sabato 7 settembre a Eindhoven) e Germania (martedì 10 settembre ad Amsterdam). Il classe 1998 non ha partecipato nemmeno all'ultimo Europeo a causa di un infortunio patito pochi giorni prima della partenza. Durante le due settimane di sosta Koopmeiners avrà quindi modo di lavorare in tutta tranquillità alla Continassa, per mettersi quanto prima a disposizione di Thiago Motta.