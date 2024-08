Scontro verbale tra De Rossi e Cristante

L'avvio di campionato difficoltoso della, aggravato dalla sconfitta casalinga al debutto contro, ha senza dubbio contribuito a un clima teso all'interno del club giallorosso.Come riferisce Rai Sport, La tensione è ulteriormente aumentata durante l'ultima seduta di allenamento, in vista del big match di domenica contro laall'Allianz Stadium.Durante l'allenamento, si è verificato un acceso scontro verbale tra l'allenatore Danielee il centrocampista. Secondo quanto riferito dalla Rai, il confronto è stato particolarmente acceso e, successivamente, anche Leandro Paredes sarebbe stato coinvolto nella disputa. Questo episodio sottolinea come l'atmosfera intorno al club di Trigoria non sia affatto serena in questo momento. E la Juventus è davvero dietro l'angolo...



