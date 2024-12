Nei giorni scorsi è stato proposto Niclas Füllkrug, scontento del suo minutaggio al West Ham, che però sembra non convincere fino in fondo soprattutto per una questione anagrafica (ha 31 anni, quindi non potrebbe essere un colpo in prospettiva). Stando ai colleghi di Calciomercato.com, per l'attacco lasta seguendo anche, danese classe 2000 che in questa prima parte di stagione con ilha già messo a segno 5 goal. Punta centrale di piede destro, il 24enne è in prestito dal Benfica e al momento, stando ai dati Transfermarkt, è valutato 5 milioni di euro.