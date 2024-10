In conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Brentford, il tecnico del, Erik, ha riflettuto sulle difficoltà attuali della squadra: "Nel calcio di alto livello si devono affrontare delle sfide. Ci sono momenti di alti e bassi, ma sono fiducioso che torneremo al successo, come nelle ultime due stagioni. Credo che siamo sulla strada giusta; ci sono segnali positivi, e anche le statistiche dimostrano che stiamo andando nella giusta direzione. Tuttavia, la classifica non mente: siamo dove siamo, e questo non è sufficiente".Ten Hag ha quindi sottolineato la necessità di migliorare, pur ribadendo la fiducia nel percorso intrapreso. In caso di ulteriori difficoltà, però, il nome di Massimilianocontinua a circolare come possibile alternativa per la panchina del Manchester United.