In un'intervista a Globo Esporte, Alex, ex compagno di Cristiano Ronaldo sia all'Al-Nassr che al Manchester United, ha svelato alcuni dettagli interessanti sulle abitudini alimentari del campione lusitano. Telles ha raccontato che Ronaldo segue un regime alimentare molto preciso e distinto rispetto agli altri giocatori. Il cibo di Ronaldo, infatti, viene preparato e servito dal suo nutrizionista, includendo alimenti naturali come salmone, quinoa e avocado. Ronaldo, inoltre, non si limita a curare solo la sua dieta: tiene d'occhio anche i piatti degli altri giocatori, monitorando se rispettano uno stile di vita salutare."Ha il suo pasto. Il cibo è diverso da quello degli altri, il suo nutrizionista arriva con il piatto già servito. Cosa mangia? Cose naturali, salmone, quinoa, avocado... Poi tiene d'occhio i piatti degli altri giocatori, controlla se mangiano in modo salutare. All'inizio, i ragazzi avevano paura di andare al tavolo dedicato al dessert, sappiamo tutti quanto è in forma, quanto gli piace prendersi cura di sé, e a tutti piace seguire il buon esempio. Prende una proteina dopo pranzo, dopo 15 giorni c'erano circa 20 proteine ​​sul tavolo, tutti le hanno chieste al nutrizionista, per vedere se magari c'era qualche magia lì dentro..."