Juventus-Napoli, il commento di Tardelli

L'ex giocatore della, ha parlato della sfida tra la, terminata 1-1. "Non è la Juve che si aspettavano i tifosi", il messaggio di Tardelli a 90'minuto."Non è la Juve che si aspettavano i tifosi perchè questi tre pareggi hanno raffreddato un pochino l’ambiente. È ancora presto perchè Thiago Motta deve lavorare. Di certo c’è il problema Vlahovic, così come esiste anche il problema che andrebbe servito un pochino meglio perchè ultimamente questo non avviene. Tutta la squadra è stata deludente, di conseguenza anche lui".