Durante la sua partecipazione alla Domenica Sportiva, Marcoha espresso una critica severa nei confronti della prestazione di Dusannella partita di ieri sera contro l'Empoli. L'attaccante della, indossando la maglia numero 9, non è riuscito a segnare, deludendo le aspettative della squadra e dei tifosi. In particolare, Tardelli ha sottolineato l'errore clamoroso di Vlahovic durante la ripresa, quando l'attaccante ha mancato una chiara occasione per portare la Juventus in vantaggio. Secondo l'ex campione, una prestazione così deludente non è accettabile per un giocatore del suo calibro e ruolo.LE PAROLE - "Vlahovic ora inizia ad essere un problema per la Juventus. Non riesce mai a essere determinante quando serve".