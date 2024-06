Allegri e Thiago Motta: il pensiero di Tardelli

Anche Marcoha parlato a margine dell'evento La Notte della C alla Triennale di Milano, dicendo la sua sul recente passato e sul prossimo futuro della panchina della

"Thiago Motta è un ottimo allenatore, fa giocare bene la squadra, credo che in questo momento la Juventus ne avesse bisogno", le sue parole. "Allegri è un fenomeno, ha passato tre anni difficili da solo. Aveva tutto sulle spalle. Non è che brillasse nel gioco, ma ci vogliono anche dei giocatori importanti per far giocare la squadra”.

Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.