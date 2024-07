Le prime stagioni alla Roma



L'infortunio



Il ritorno in campo

Ma come sta, Tammy? Soprattutto: com'è che se ne parla così tanto in ottica? Dalle notizie apparse su giornali e quotidiani ai dubbi dei tifosi: è sempre un attimo. Ed è un attimo di concreta apprensione per i supporters bianconeri. Va bene un ruolo non di primo piano, però tanti vorrebbero garanzie sul suo stato fisico dopo il brutto infortunio al ginocchio di due stagioni fa.Il 17 agosto 2021, Tammysi trasferisce a titolo definitivo allaper un corrispettivo fisso di circa 40 milioni di euro, con l'aggiunta di bonus variabili legati al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi e una percentuale in caso di futura cessione. L'attaccante inglese fa il suo debutto in maglia giallorossa il 22 agosto 2021, giocando da titolare nella gara di campionato contro la Fiorentina, vinta per 3-1, nella quale contribuisce con due assist decisivi.E' una stagione ottima, la sua prima in Italia. Il 20 marzo realizza una doppietta nella stracittadina contro la(3-0), con la prima marcatura siglata a soli 55 secondi dal calcio d'inizio, diventando il gol più veloce mai realizzato in un derby della capitale. Il 5 maggio 2022, una sua rete decide la gara di ritorno della semifinale di Conference League contro il(1-0), riportando la Roma in una finale europea dopo 31 anni.Gara dopo gara, Abraham conclude la stagione di, diventando il miglior marcatore inglese nella stagione d'esordio. Il, conquista il suo primo trofeo con la, la, competizione nella quale segna 9 reti, chiudendo al secondo posto nella classifica marcatori.Il 4 giugno 2023, durante l'ultima partita di campionato contro losubisce la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro a seguito di uno scontro di gioco. Questo grave infortunio lo costringe a sottoporsi a un'operazione e a un lungo ciclo di riabilitazione lontano dai campi.Finalmente, dopo 307 giorni di assenza, lariabbracciain occasione della vittoria nel derby contro la Lazio. Sono passati circa dieci mesi dall'infortunio, durante i quali l'attaccante inglese ha dovuto affrontare un vero e proprio calvario per il recupero del ginocchio sinistro. Nel frattempo, sulla panchina della Roma è avvenuto un cambio: José Mourinho ha lasciato il posto a Daniele De Rossi, che ha vinto il suo primo derby da allenatore dopo una carriera da giocatore.Al termine della partita,esprime tutta la sua gioia: "È un giorno molto speciale per la squadra e anche per me. Sono molto eccitato per il mio ritorno, provo sensazioni che non posso spiegare. Sono entrato per aiutare la squadra, i tifosi si sono fatti sentire ed è stato emozionante. Però c'è ancora una stagione da chiudere al meglio. De Rossi? È molto emozionante, è ancora un giocatore dentro".fa il suo ingresso in campo al minuto 80, sostituendo. Durante la sua breve apparizione, avvia un paio di contropiedi e mantiene alta la squadra, festeggiando poi la vittoria contro la Lazio insieme ai compagni. Sarà l'inizio di un graduale impiego, in un'annata in rimonta da 12 partite e 1 rete. Sin dal suo rientro, nel mese di aprile, ha giocato solo due gare da titolare e una serie costante di spezzoni. Non ha avuto acciacchi e infortuni muscolari.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui