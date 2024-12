Tacchinardi a Tiki Tacco: le parole sulla Juventus

Alessionella consueta puntata settimanale di, ha parlato del momento che sta vivendo lae più nello specifico di quello che dovrebbe provare a fareper uscire dal momento di difficoltà."Oggi la Juve si ritrova un'altra volta incastrata ad un gioco che sta facendo fatica. Dobbiamo accettare gli alti e i bassi di questi ragazzi, squadra con pochissimi leader di enorme personalità. Una squadra che si è un po' inceppata. La partita contro il Bologna è delicatissima, ci vuole una superL'allenatore, se sei in Serie A e sei ad alti livelli vuol dire che riesci nel momento di difficoltà a trovare qualche soluzione diversa, qualche abito diverso che non sia sempre palla agli esterni, 1 contro 1 con Conceicao e Yildiz, sta diventando abbastanza prevedibile"."Koopmeiners non va, non viene esaltato per le sue caratteristiche, ha dimostrato di essere un grande giocatore a Bergamo, siamo a dicembre, gioca largo di quà e di là ma la palla la passa indietro. E' un giocatore che sta perdendo fiducia, i campionati non li vinci con i Tacchinardi, i Gattuso"."La Juventus non deve vincere il campionato ma deve stare attaccato al carro, deve essere competitiva fino in fondo. Quello che percepisco è che non si vede la luce. C'è da fare dei cambi, Yildiz in mezzo al campo, Koopmeiners da un'altra parte. Di tutte le squadre che vedo quella che mi da la sensazione che può esplodere è la Juventus".