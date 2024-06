Juventus, Szczesny e le sirene dall'Arabia: sarà sacrificato?

Michelesarà il portiere titolare della Juventus della prossima stagione. Sarà addirittura una delle pedine chiave del gioco del nuovo tecnicil quale punta molto sulla costruzione dal basso ed richiede una buona abilità podalica da parte dell'estremo difensore. Per questo si è optato per l'estremo difensore del Monza, che già ha assaporato l'atmosfera dell'Allianz Stadium nel corso dell'ultima giornata.Era lo scorso novembre quando l'estremo difensore polacco rivelava di non vedersi in nessuna squadra che non fosse la Juventus. Non è un segreto che nei pensieri di Tek ci fosse la permanenza a Torino fino al 2025 (scadenza del suo contratto) e poi valutare quale soluzione fosse migliore per il suo futuro. La Juventus però non vorrebbe perderlo a zero, complice anche il suo ingaggio elevato. La richiesta bianconera per la sua cessione si aggira attorno ai 5 milioni. Su di lui c'è il forte pressing dell'Tutto da valutare ma è molto probabile lasci Torino.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.