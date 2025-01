Szczesny titolare 'fisso' nel Barcellona? La scelta di Flick

Getty Images

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro l'Atalanta, il tecnico del Barcellonaha parlato anche della scelta del portiere blaugrana, con l'ex Juventusche sembra aver scalato le gerarchie - forse pure in maniera definitiva - nonostante gli errori nella recente sfida contro il Benfica : "Se dico una cosa buona su uno, vuol dire che l’altro è più debole, e non mi piace. Io devo prendere decisioni anche sul portiere, Tek è esperto e ha personalità, ma entrambi sono grandi portieri, ho deciso anche con il mio staff su Tek e questo è il mio punto. Inaki ha fatto un buon lavoro, ma io ho scelto Szczesny".